Гастелум принял вызов Рахмонова: очень хочу нанести тебе первое поражение в карьере

Американец Кевин Гастелум готов провести поединок против казахстанца Шавката Рахмонова. По словам бойца, он хотел бы сразиться на турнире UFC 16 сентября.

«Я принимаю твой вызов, Шавкат Рахмонов. И я даже дам тебе дату нашего боя. Дэйна Уайт хочет провести масштабный турнир в Лас-Вегасе ко Дню независимости Мексики 16 сентября. Так как я американец мексиканского происхождения, я бы с удовольствием выступил бы на этом турнире. Очень хочу нанести тебе первое поражение в карьере», – заявил американец в соцсети.

За всю карьеру в ММА 31-летний Гастелум одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Он встречался с такими бойцами как Исраэль Адесанья, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер и другими звездами UFC. У 28-летнего Рахмонова – 17 побед и ни одного поражения.