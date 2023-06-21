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Гастелум принял вызов Рахмонова: очень хочу нанести тебе первое поражение в карьере

Американец хочет подраться 16 сентября.
21 июня 2023 12:48
автор: Артур Гичунцев

Американец Кевин Гастелум готов провести поединок против казахстанца Шавката Рахмонова. По словам бойца, он хотел бы сразиться на турнире UFC 16 сентября.

«Я принимаю твой вызов, Шавкат Рахмонов. И я даже дам тебе дату нашего боя. Дэйна Уайт хочет провести масштабный турнир в Лас-Вегасе ко Дню независимости Мексики 16 сентября. Так как я американец мексиканского происхождения, я бы с удовольствием выступил бы на этом турнире. Очень хочу нанести тебе первое поражение в карьере», – заявил американец в соцсети.

За всю карьеру в ММА 31-летний Гастелум одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Он встречался с такими бойцами как Исраэль Адесанья, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер и другими звездами UFC. У 28-летнего Рахмонова – 17 побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Гастелум принял вызов Рахмонова: очень хочу нанести тебе первое поражение в карьере
Американец хочет подраться 16 сентября.
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