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Умар Нурмагомедов высказался о поединке против Кори Сэндхагена

Бой состоится 5 августа.
23 июня 2023 09:41
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Умар Нурмагомедов, занимающий 11-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, заверил болельщиков, что его поединок против Кори Сэндхагена оставит приятные впечатления.

«Это будет эпичный бой», – написал уроженец Дагестана в соцсети.

Напомним, Сэндхаген занимает 4-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 16 побед и 4 поражения, в том числе от россиянина Петра Яна. В крайнем поединке американец одолел эквадорца Марлона Веру.

Что касается Нурмагомедова, то молодой боец провел в UFC 4 поединка и одержал 4 победы. Всего за карьеру в ММА Умар выиграл 16 боев и не потерпел ни одного поражения.

Добавим, что его противостояние с Сэндхагеном состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50.

источник: «Советский спорт»
Умар Нурмагомедов высказался о поединке против Кори Сэндхагена
Бой состоится 5 августа.
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