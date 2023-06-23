Умар Нурмагомедов высказался о поединке против Кори Сэндхагена

Россиянин Умар Нурмагомедов, занимающий 11-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, заверил болельщиков, что его поединок против Кори Сэндхагена оставит приятные впечатления.

«Это будет эпичный бой», – написал уроженец Дагестана в соцсети.

Напомним, Сэндхаген занимает 4-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 16 побед и 4 поражения, в том числе от россиянина Петра Яна. В крайнем поединке американец одолел эквадорца Марлона Веру.

Что касается Нурмагомедова, то молодой боец провел в UFC 4 поединка и одержал 4 победы. Всего за карьеру в ММА Умар выиграл 16 боев и не потерпел ни одного поражения.

Добавим, что его противостояние с Сэндхагеном состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50.