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UFC анонсировал бой Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума

Казахстанец наконец-то получил статусного соперника.
29 июня 2023 09:42
автор: Артур Гичунцев

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов вернется в октагон 17 сентября. В этот день ему предстоит поединок против американца Келвина Гастелума. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Отмечается, что бой пройдет в основном карде турнира UFC Fight Night и будет рассчитан на три раунда.

UFC

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Гастелум одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Он встречался с такими бойцами как Исраэль Адесанья, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер и другими звездами UFC. У 28-летнего Рахмонова – 17 побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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