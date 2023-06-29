UFC анонсировал бой Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов вернется в октагон 17 сентября. В этот день ему предстоит поединок против американца Келвина Гастелума. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Отмечается, что бой пройдет в основном карде турнира UFC Fight Night и будет рассчитан на три раунда.

UFC

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Гастелум одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. Он встречался с такими бойцами как Исраэль Адесанья, Майкл Биспинг, Роберт Уиттакер и другими звездами UFC. У 28-летнего Рахмонова – 17 побед и ни одного поражения.