UFC пришлось отменить бой Генри Сехудо и Марлона Веры

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо снялся с поединка против эквадорца Марлона Веры. По словам американца, он получил травму и не сможет выйти в октагон 19 августа.

«Я сделал МРТ на правом плече, и у меня выявлен разрыв, требующий 6-8 недель на восстановление», – написал боец в соцсети.

Напомним, поединок Сехудо и Веры должен был пройти на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

К слову, американец не выступал с мая 2020 года и вернулся в ММА весной 2023-го, уступив действующему чемпиону лиги Альджамейну Стерлингу.