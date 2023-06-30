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UFC пришлось отменить бой Генри Сехудо и Марлона Веры

Американец получил серьезную травму.
30 июня 2023 10:06
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо снялся с поединка против эквадорца Марлона Веры. По словам американца, он получил травму и не сможет выйти в октагон 19 августа.

«Я сделал МРТ на правом плече, и у меня выявлен разрыв, требующий 6-8 недель на восстановление», – написал боец в соцсети.

Напомним, поединок Сехудо и Веры должен был пройти на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

К слову, американец не выступал с мая 2020 года и вернулся в ММА весной 2023-го, уступив действующему чемпиону лиги Альджамейну Стерлингу.

источник: «Советский спорт»
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