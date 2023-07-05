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Шон О’Мэлли дал обещание фанатам перед боем против Стерлинга

Поединок состоится 19 августа.
05 июля 2023 10:44
автор: Артур Гичунцев

Американец Шон О’Мэлли не сомневается, что одержит победу над чемпионом UFC в легчайшем весе Альджамейном Стерлингом.

«Я побью Алджо и возглавлю рейтинг лучших бойцов UFC. Я перепрыгну всех и окажусь на первом месте в рейтинге P4P. Вы уже видели, как я, находясь за пределами топовой десятки, становлюсь первым номером, и я готов это повторить», – сказал боец в эфире своего подкаста.

Шон О’Мэлли получил титульный поединок после победы над россиянином Петром Яном. До этого он не встречался с бойцами из первой тройки рейтинга.

Что касается Стерлинга, то в крайнем поединке американец победил соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Добавим, что его противостояние с О’Мэлли состоится 19 августа и пройдет на турнире UFC 292.

источник: «Советский спорт»
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