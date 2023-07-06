ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Умар Нурмагомедов может провести бой с чемпионом UFC Альджамейном Стерлингом

Неожиданно.
06 июля 2023 08:31
автор: Артур Гичунцев

Американец Кори Сэндхаген высказался о поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. В частности, он заявил, победитель этого боя встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Альджамейном Стерлингом.

«В UFC хотели организовать бой Вера – Сехудо, а я победил Веру вполне убедительно. Этот бой не мог бы быть претендентским. Я думал, что промоушен может захотеть придумать что-то с Генри. Но, раз его сводят с Верой, значит, наш бой с Умаром точно будет за звание претендента № 1», – добавил американец в интервью MMA Hour.

Напомним, Сэндхаген занимает 4-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 16 побед и 4 поражения, в том числе от россиянина Петра Яна. В крайнем поединке американец одолел эквадорца Марлона Веру.

Что касается Нурмагомедова, то молодой боец провел в UFC 4 поединка и одержал 4 победы. Всего за карьеру в ММА Умар выиграл 16 боев и не потерпел ни одного поражения.

Добавим, что его противостояние с Сэндхагеном состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50.

источник: «Советский спорт»
Стерлинг заявил, что будет драться с О'Мэлли против своей воли
Бой состоится 19 августа.
05.07.2023 16:29
ММА
автор: Александр Кожевников
Дацик проведёт свой следующий бой против Мальдонадо 4 августа в Москве
Анонсирован следующий бой Дацика.
05.07.2023 14:11
ММА
автор: Виталий Овсянников
Сехудо высмеял Макгрегора на фоне судебного разбирательства об изнасиловании
Ирландец стал фигурантом очередного скандала.
05.07.2023 13:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски назвал причины, почему Евлоев и Топурия не должны драться друг с другом
Евлоев и Топурия являются непобеждёнными бойцами.
05.07.2023 12:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Волкановски назвал реванш с Махачевым главной целью на ближайшее будущее
Первый бой завершился в пользу россиянина.
05.07.2023 11:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шон О’Мэлли дал обещание фанатам перед боем против Стерлинга
Поединок состоится 19 августа.
05.07.2023 10:44
ММА
автор: Артур Гичунцев
Павлович прокомментировал свой выход на первое место в рейтинге UFC
Россиянин уступает лишь чемпиону лиги Джону Джонсу.
04.07.2023 18:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC
Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC
Он сместил с первой строчки француза Сирила Гана.
04.07.2023 13:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Финалист Гран-при Артём Резников продолжит выступать в ACA
Об этом рассказал президент промоушена.
04.07.2023 13:02
ММА
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.