Умар Нурмагомедов может провести бой с чемпионом UFC Альджамейном Стерлингом

Американец Кори Сэндхаген высказался о поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. В частности, он заявил, победитель этого боя встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Альджамейном Стерлингом.

«В UFC хотели организовать бой Вера – Сехудо, а я победил Веру вполне убедительно. Этот бой не мог бы быть претендентским. Я думал, что промоушен может захотеть придумать что-то с Генри. Но, раз его сводят с Верой, значит, наш бой с Умаром точно будет за звание претендента № 1», – добавил американец в интервью MMA Hour.

Напомним, Сэндхаген занимает 4-е место в рейтинге легчайшего веса UFC. На его счету 16 побед и 4 поражения, в том числе от россиянина Петра Яна. В крайнем поединке американец одолел эквадорца Марлона Веру.

Что касается Нурмагомедова, то молодой боец провел в UFC 4 поединка и одержал 4 победы. Всего за карьеру в ММА Умар выиграл 16 боев и не потерпел ни одного поражения.

Добавим, что его противостояние с Сэндхагеном состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50.