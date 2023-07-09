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Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера

Встреча может состояться 14 декабря.
Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера
09 июля 2023 11:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

14 декабря канадец Жорж Сен-Пьер выступит на турнире по грэпплингу Fight Pass Invitational в Лас-Вегасе (США).

В СМИ сообщают, что соперником канадца может стать бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который неоднократно заявлял, что хотел бы встретиться Сен-Пьером в октагоне.

Глава UFC Дэйна Уайт не стал скрывать, что заинтересован в проведении этого поединка, однако функционер подчеркнул, что переговоры пока не начинались.

«Я собираюсь зайти в мир грэпплинга по-крупному. У нас будет большой анонс по этому поводу. Может ли соперником Сен-Пьера стать Хабиб Нурмагомедов? Не говорю, что мы уже работаем над этой схваткой, но я бы с удовольствием её организовал», – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Хабиб ушёл из ММА в марте 2021 года. На его счету 29 боёв и 29 побед. Он был чемпионом UFC в лёгком весе. Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. В его активе 26 побед и 2 поражения. Он владел титулами UFC в полусреднем и среднем дивизионах.

источник: «Советский спорт»
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