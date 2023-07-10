Чимаев предложил Камару Усману организовать их поединок

29-летний шведский боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях новый пост, в котором вызвал на бой экс-чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана.

Боец чеченского происхождения желает провести бой с 36-летним американцем в рамках средней весовой категории.

«Камару Усман, почему ты говоришь обо мне? Ты сказал, что хочешь провести бой со мной в среднем весе, что это не проблема для тебя. Ты бугимен, но я волк! Поднимайся!» — сказал Чимаев.

Напомним, что на счету Чимаева 12 боев и 12 побед. Половина из них были одержаны в UFC. В своем последнем бою он одержал победу над Кевином Холландом.

Камару Усман провел 23 боя, одержал 20 побед и потерпел три поражения. В двух своих последних боях он уступил британцу Леону Эдвардсу.