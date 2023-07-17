Дудакова рассказала о своем возможном будущем, в случае поражения от Нуньес

Российский боец UFC Виктория Дудакова отреагировала на свою победу в поединке с бразильянкой Истелой Нунес.

Напомним, что бой завершился уже на 34-й секунде в первом раунде. Победу техническим нокаутом одержала Дудакова.

«Что былo бы, если б я проиграла Нунес? Пришлось бы идти пoлноценно работать. Если ты хoчешь выступать на высочайшем уроoвне, то нужно тренироваться два рaза в день, правильно питaться, ходить на массаж, восстанавливаться полнoценно. И этого ничего не былo бы», – цитирует россиянку «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Нуньес получила серьезную травму в ходе поединка. Бразильянка неудачно упала после приёма соперницы и сломала руку.

Добавим, что для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в ММА в карьере и первой в UFC.