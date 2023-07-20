ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294

Первый бой завершился в пользу россиянина.
20 июля 2023 08:03
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 июля, пресс-служба UFC официально объявила о том, что мейнивентом турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) станет матч-реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

На кону будет стоять титул чемпиона промоушена в легком весе, которым владеет российский боец. Событие состоится 21 октября.

Напомним, первый поединок между Махачевым и Оливейрой состоялся в октябре 2022 года. Россиянин уже во втором раунде «задушил» бразильца и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. В феврале 2023 года он провёл свою первую защиту, одержав победу над Александром Волкановски.

33-летний Чарльз Оливейра в июне 2023 года одержал победу над Бенеилом Дариушем, отправив его в нокаут уже в первом раунде.

источник: UFC.com
UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты
Поединок состоится 21 октября.
20.07.2023 08:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена
Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена
Бой должен был пройти 5 августа.
19.07.2023 22:29
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец АСА: Евлоев сможет составить конкуренцию Волкановски в UFC
Павел Витрук отметил, что Мовсару нужно «начать шуметь», чтобы выйти на топовых соперников в промоушене.
19.07.2023 17:46
ММА
автор: Никита Плохих
Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу
Бойцы могут подраться на турнире UFC 294.
19.07.2023 15:49
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тренер Анкалаева рассказал, с кем боец может провести следующий поединок
Уроженец Дагестана выступит на турнире UFC 294.
19.07.2023 14:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
В США назвали следующего соперника Хамзата Чимаева
Контракт уже подписан.
19.07.2023 12:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Джефф Монсон: бой с Тактаровым для меня не последний
«Прощальный поединок состоится позже».
19.07.2023 12:31
ММА
автор: Виталий Овсянников
Макгрегор устроил драку на поминках своей тёти
Макгрегор устроил драку на поминках своей тёти
Ирландец вляпался в очередной скандал.
19.07.2023 11:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
Российский боец Ислам Махачев бросил вызов Александру Волкановски
Их первый бой состоялся в феврале 2023 года и завершился победой россиянина.
19.07.2023 10:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.