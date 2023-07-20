Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294

Сегодня, 20 июля, пресс-служба UFC официально объявила о том, что мейнивентом турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) станет матч-реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

На кону будет стоять титул чемпиона промоушена в легком весе, которым владеет российский боец. Событие состоится 21 октября.

Напомним, первый поединок между Махачевым и Оливейрой состоялся в октябре 2022 года. Россиянин уже во втором раунде «задушил» бразильца и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. В феврале 2023 года он провёл свою первую защиту, одержав победу над Александром Волкановски.

33-летний Чарльз Оливейра в июне 2023 года одержал победу над Бенеилом Дариушем, отправив его в нокаут уже в первом раунде.