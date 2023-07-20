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Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16

Ивент пройдет 28 июля.
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16
20 июля 2023 11:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: RCC

Известные по всему миру спортсмены станут почетными гостями тюменского турнира по ММА и кикбоксингу RCC 16.

28 июля в числе зрителей международного шоу будут экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, топовые российские бойцы Иван Штырков, Ильяс Хамзин, Михаил Рагозин и еще несколько бойцов со всей страны.

Для лиги RCC это уже второй турнир в Тюмени за год: первый состоялся в феврале, и билеты на него закончились в течение нескольких дней после старта продаж. В этот раз кард шоу насыщен невероятными поединками, которые не оставят никого равнодушными. Главным событием турнира станет противостояние Алексея Кунченко против Шамиля Мусаева. Всего же фанатов ждет 13 поединков.

Кроме Кунченко, еще пять местных бойцов будут отстаивать честь города на арене спортивного комплекса «Центральный», который на один вечер станет местом притяжения внимания фанатов единоборств со всей страны. Прямая трансляция будет идти на главном федеральном бойцовском канале UDAR.

источник: «Советский спорт»
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