ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев обозначил желаемого соперника в UFC

На его счету 17 побед в 17 боях.
21 июля 2023 16:16
автор: Виталий Овсянников

29-летний российский боец Мовсар Евлоев, выступающий в промоушене UFC в полулегкой весовой категории, бросил вызов представителю Великобритании Арнольду Аллену.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Пришло время защитить свой рейтинг, Арнольд! Или ты планируешь продолжать драться раз в год, как раньше?» — написал Евлоев.

На данный момент Евлоев располагается на десятой строчке в рейтинге полулегкого веса UFC. Арнольд Аллен занимает четвертое место. Действующим чемпионом в данной весовой категории является Александр Волкановски.

В своем прошлом бою, который состоялся на турнире UFC 288, Евлоев победил бразильца Диего Лопеса. На счету российского бойца 17 побед в 17 боях. Из них семь состоялись в рамках промоушена UFC.

источник: «Советский спорт»
Колби Ковингтон объяснил, почему Ислам Махачев хотел провести бой с Леоном Эдвардсом
Американец не выходил в октагон уже больше года.
21.07.2023 16:31
ММА
автор: Виталий Овсянников
Исмагулов может продолжить карьеру в АСА после ухода из UFC
Дамиру предложили контракт.
21.07.2023 14:52
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамил Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну
Бой пройдет в октябре.
21.07.2023 13:57
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамир Исмагулов выступил с заявлением после ухода из UFC
Боец покинул лигу после двух поражений подряд.
21.07.2023 11:26
ММА
автор: Александр Кожевников
Стала известна дата титульного боя между Ковингтоном и Эдвардсом
Стала известна дата титульного боя между Ковингтоном и Эдвардсом
Спортсмены имеют одинаковое количество поражений.
21.07.2023 09:35
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хасбик высказался о реванше между Махачевым и Оливейрой
Бой состоится на турнире UFC 294 21 октября.
20.07.2023 23:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Стало известно, кто заменит Нурмагомедова в поединке с Сэндхагеном
Поединок должен состояться в ночь на 6 августа в Нэшвилле.
20.07.2023 23:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Ислам Махачев отреагировал на отмену боя Умара Нурмагомедова
Умар получил травму.
20.07.2023 22:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Минеев рассказал, как поступит с украинцем Усиком, если встретит его на территории СВО 
В прошлом году россиянин отправился добровольцем на спецоперацию, приостановив бойцовскую карьеру.
20.07.2023 19:15
ММА
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.