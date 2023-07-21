Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев обозначил желаемого соперника в UFC

29-летний российский боец Мовсар Евлоев, выступающий в промоушене UFC в полулегкой весовой категории, бросил вызов представителю Великобритании Арнольду Аллену.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Пришло время защитить свой рейтинг, Арнольд! Или ты планируешь продолжать драться раз в год, как раньше?» — написал Евлоев.

На данный момент Евлоев располагается на десятой строчке в рейтинге полулегкого веса UFC. Арнольд Аллен занимает четвертое место. Действующим чемпионом в данной весовой категории является Александр Волкановски.

В своем прошлом бою, который состоялся на турнире UFC 288, Евлоев победил бразильца Диего Лопеса. На счету российского бойца 17 побед в 17 боях. Из них семь состоялись в рамках промоушена UFC.