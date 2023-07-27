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Гэтжи рассказал, кто сразится с победителем боя Махачев – Оливейра

Поединок состоится 22 октября.
27 июля 2023 12:38
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Джастин Гэтжи не сомневается, что победитель его поединка с Дастином Порье станет следующим соперником чемпиона UFC в легком весе.

«Уверен, что победитель нашего боя получит титульный шанс. Я хочу выиграть пояс. Это моя мотивация», – приводит слова Гэтжи MMA Junkie.

В данный момент чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев. 22 октября уроженец Дагестана проведет реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил в феврале 2023 года.

Что касается поединка между Гэтжи и Порье, то американцы сразятся 30 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

источник: «Советский спорт»
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