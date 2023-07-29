ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Соннен заявил, что Джонс согласился провести бой с Павловичем

Ранее американец сообщил, что примет поединок только в случае выгодного предложения.
29 июля 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец ММА, а ныне эксперт телеканала ESPN Чейл Соннен рассказал о переговорах между UFC и чемпионом организации в тяжелом весе Джоном Джонсом.

По его словам, промоушен сомневался, что американец выйдет на поединок с Джонсом, поэтому предлагал последнему подраться с россиянином Сергеем Павловичем.

«Хотя все это происходило за кулисами, Джонс не раздумывая сказал «да». Это доказывает, что Джонс никого не боится», – рассказал Соннен в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Джонса и Миочича уже анонсирован официально: он пройдет на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) 11 ноября. Ожидается, что победитель этого боя сразится с Павловичем.

источник: «Советский спорт»
Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру
Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру
Боец обратился к подписчикам.
28.07.2023 23:01
ММА
автор: Александр Кожевников
Глава RCC Клименко намекнул, что Мусаев подписал контракт с UFC
На турнире RCC 16 Мусаев победил Алексея Кунченко техническим нокаутом.
28.07.2023 21:46
ММА
автор: Александр Евграфов
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
«Возраст своё берёт». Кунченко после поражения в бою с Мусаевым объявил о завершении карьеры
Алексей проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
28.07.2023 21:30
ММА
автор: Александр Кожевников
Шамиль Мусаев прокомментировал победу над Алексеем Кунченко
Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
28.07.2023 21:26
ММА
автор: Александр Кожевников
Мусаев победил Кунченко техническим нокаутом на турнире RCC 16
Мусаев по-прежнему остается непобежденным бойцом.
28.07.2023 21:16
ММА
автор: Александр Евграфов
Александр Волков рассказал, с каким соперником хотел подраться больше всего
Волков встретится с Таем Туивасой.
28.07.2023 16:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный поединок Ислама Махачева
Член Зала славы UFC выделил бой против Волкановски.
28.07.2023 15:54
ММА
автор: Виталий Овсянников
Экс-боец UFC Глейсон Тибау заявил, что хочет получить российский паспорт
На его счету 37 побед в 54 боях.
28.07.2023 13:25
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тренер Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой
Мнение именитого наставника.
28.07.2023 11:07
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.