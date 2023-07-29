Соннен заявил, что Джонс согласился провести бой с Павловичем

Бывший боец ММА, а ныне эксперт телеканала ESPN Чейл Соннен рассказал о переговорах между UFC и чемпионом организации в тяжелом весе Джоном Джонсом.

По его словам, промоушен сомневался, что американец выйдет на поединок с Джонсом, поэтому предлагал последнему подраться с россиянином Сергеем Павловичем.

«Хотя все это происходило за кулисами, Джонс не раздумывая сказал «да». Это доказывает, что Джонс никого не боится», – рассказал Соннен в интервью MMA Junkie.

Напомним, бой Джонса и Миочича уже анонсирован официально: он пройдет на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) 11 ноября. Ожидается, что победитель этого боя сразится с Павловичем.