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Пётр Ян считает, что боец RCC Борис Медведев имеет все шансы попасть в UFC

Всё зависит от самого спортсмена.
16 августа 2023 13:50
автор: Игорь Брагин

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян высказался о возможном переходе бойца RCC Бориса Медведева в UFC.

В крайнем бою Медведев нокаутировал бразильца Глейсона Табу.

«Боря выиграл очень зрелищно, очень чётко разобрался с Тибау. Вопрос о UFC: все желают попасть в UFC, так как как это, такая вершина нашей дисциплины. Безусловно, у него есть все шансы попасть туда и там также конкурировать.

Опять же все зависит от Бори, насколько он этого хочет, насколько, так скажем, попадёт он туда в нужное время, как он сможет себя там зарекомендовать и насколько он будет интересен организации. Много факторов на сегодняшний день есть, которые зависят также от Бори», - сказал Ян «Советскому спорту».

Медведев провел 18 боев в ММА, одержал 16 побед и потерпел 2 поражения.

источник: «Советский спорт»
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