Волкановски объяснил, почему считает Стерлинга фаворитом боя с Шоном О’Мэлли

Австралийский боец ММА Алекс Волкановски дал прогноз на поединок между чемпионом UFC в легчайшем весе Альджамейном Стерлингом и американцем Шоном О’Мэлли.

По словам Волкановски, Стерлинг, скорее всего, выйдет победителем, так как лучше действует в партере.

«Считаю, что технический нокаут от Шона О’Мэлли определённо возможен, потому что его ударка действительно хороша, но склоняюсь к Алджамейну. Как по мне, у него более гарантированный путь к победе. Если говорить о вероятностях, то я буду стоять на своём, но у Шона определённо есть шанс», – добавил Волкановски на своём YouTube-канале.

Бой Стерлинга и О’Мэлли состоится 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).