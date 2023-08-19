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Гольцов и Мохнаткина вышли в финал PFL

Оба бойца одержали досрочные победы.
19 августа 2023 08:52
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 19 августа, в Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам PFL 8.

Так, в полуфинале Гран-при в тяжелом весе россиянин Денис Гольцов «задушил» американца Джордана Хайдермана. Поединок завершился в первом раунде.

Также на этом турнире состоялся бой россиянки Марины Мохнаткиной с американкой Эмбер Лейброк. Уроженка Перми провела болевой прием и вынудила соперницу сдаться. Бой завершился в первом раунде.

Таким образом, 35-летняя Мохнаткина вышла в полуфинал Гран-при в полулегком весе, где встретится с уроженкой Бразилии Ларисой Пачеко.

источник: «Советский спорт»
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