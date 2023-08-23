Стерлинг рассказал о своем состоянии после поражения от О'Мэлли

Американский боец ММА Альджамейн Стерлинг дал комментарий после поединка с соотечественником Шоном О'Мэлли.
Напомним, встреча состоялась на турнире UFC 292 и завершилась нокаутом Стерлинга. Таким образом, он потерял титул чемпиона организации в легчайшем весе.
«Не могу это назвать тёмным временем. Если бы меня деклассировали, я даже не знал бы, что мне делать и как всё исправить. Но сейчас стакан наполовину полон. Да, я проиграл, но в первом раунде дрался отлично», – приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
источник: «Советский спорт»