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Стерлинг рассказал о своем состоянии после поражения от О'Мэлли

Поединок завершился нокаутом во втором раунде.
23 августа 2023 16:26
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Альджамейн Стерлинг дал комментарий после поединка с соотечественником Шоном О'Мэлли.

Напомним, встреча состоялась на турнире UFC 292 и завершилась нокаутом Стерлинга. Таким образом, он потерял титул чемпиона организации в легчайшем весе.

«Не могу это назвать тёмным временем. Если бы меня деклассировали, я даже не знал бы, что мне делать и как всё исправить. Но сейчас стакан наполовину полон. Да, я проиграл, но в первом раунде дрался отлично», – приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

источник: «Советский спорт»
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