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«Не жалеем себя»: Анкалаев рассказал о подготовке к бою с Джонни Уокером

Поединок состоится 21 октября.
24 августа 2023 12:18
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о подготовке к поединке с бразильцем Джонни Уокером.

«Готовимся, трудимся. Будет очень интересный бой. У него нестандартные удары, но он очень яркий боец, который работает первым номером. Это как раз мне на руку – я люблю, когда на меня нападают. Мы будем готовы.

Подготовка в целом идет хорошо, без травм, самое главное. Спарринг-партнеры есть, не жалеем себя. Пока именно под Уокера не готовимся – мы точно не знаем, соперник может поменяться. Ближе к бою, когда месяц останется, мы уже будем под него подстраиваться и под него работу делать», – заявил россиянин в соцсети.

Бой Анкалаева и Уокера состоится 21 октября и пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
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