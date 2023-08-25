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Минеев – об участии в СВО: в меня попали металлические осколки, посекло лицо

Известный боец пополнил ряды российской армии в январе 2023 года.
Минеев – об участии в СВО: в меня попали металлические осколки, посекло лицо
25 августа 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Федерация ММА-Ульяновск

Российский боец ММА Владимир Минеев, принимающий участие в СВО, признался, что едва не погиб из-за атаки украинцев.

«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилёт, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 см в сторону – и мне могло бы прилететь в голову. Но в меня попали только металлические осколки, немного посекло лицо, но ничего смертельного», – приводят слова бойца «РИА Новости».

Минеев – чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. За всю карьеру в ММА он одержал 16 побед и потерпел 1 поражение.

источник: «РИА Новости»
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