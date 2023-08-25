О’Мэлли считает, что имеет полное право изменять жене: я король, я плачу за всё

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли не стал скрывать, что регулярно изменяет жене. Своё поведение боец аргументировал тем, что зарабатывает большие деньги и имеет определённый статус в обществе.

«Я король, я плачу за всё. Я отношусь к Данье как к королеве. А если я протестирую парочку кисок на стороне – что с того? У меня в венах тестостерон, всё просто.

Если бы я не платил за всё и не был бы успешен, то был бы обычным парнем. Тогда такие отношения не были бы честными. Но я настоящий Кинг-Конг. Эндрю Тейт всё здорово объяснял. Дело в статусе. У меня есть нужный статус, так что я могу себе это позволить», – заявил американец в интервью Raw Talk.

О’Мэлли выиграл чемпионский титул, победив соотечественника Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 292: поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.