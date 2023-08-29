Александр Овечкин рассказал, за какой гонорар дебютировал бы в MMA

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, за какой гонорар он готов выступить в смешанных единоборствах.

«За какой гонорар готов подраться? Ну ты представляешь, ты выходишь, надо же готовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить... За 5 миллионов долларов вышел бы прямо сейчас», - ответил Овечкин на шоу «Вопрос Ребром».

Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Для того чтобы превзойти достижение Уйэна Гретцки, российскому форварду осталось забить 73 гола, так как на счету бывшего игрока сборной Канады 894 шайбы.