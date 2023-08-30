Джонс признался, что нервничает перед боем против Миочича

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о поединке с ветераном ММА Стипе Миочичем. По словам бойца, он постоянно думает о противостоянии с Миочичем и хочет как можно скорее выйти в октагон.

«Я по-прежнему нервничаю перед боями, мне снятся кошмары об оппонентах. Стипе Миочич появляется у меня в голове каждый час. Я могу заниматься чем угодно и думать о нем. Я могу быть на волейбольном матче моего ребенка и думать о Стипе. Моя задача – укротить это волнение», – сказал Джонс.

Также американец подчеркнул, что несмотря на возраст 41-летний Миочич по-прежнему опасен.

«У Стипе есть яйца и храбрость. Он уже не молод, но я тоже не мальчик. Я думаю, Стипе все еще весьма способный боец. Он может стать величайшим в истории. Я дал ему шанс добиться этого. Мы не можем уйти из ММА, не подравшись друг с другом», – заключил тяжеловес в интервью MMA Fighting.

Напомним, Джонс и Миочич проведут бой 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).