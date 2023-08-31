Россиянин Павлович станет запасным на титульный поединок UFC между Джонсом и Миочичем

Российский боец ММА Сергей Павлович может подраться за титул UFC в тяжелом весе. Об этом сообщает MMA Fighting.
По данным источника, уроженец Ростовской области выйдет в октагон, если кто-то из пары Джон Джонс – Стипе Миочич не сможет провести поединок.
Напомним, UFC официально анонсировал бой американцев: он пройдет 11 ноября на турнире в Нью-Йорке.
Ранее глава лиги Дэйна Уайт заявил, что Сергей Павлович заслужил титульный бой и встретится с победителем пары Джонс – Миочич.
источник: «Советский спорт»