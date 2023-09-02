Минаков – о бое Гана и Спивака: главное – не давать Сирилу использовать длинные рычаги

Завтра, 3 сентября в Париже пройдёт турнир UFC Fight Night 226. В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы – бывший временный чемпион лиги, француз Сирил Ган, и 28-летний молдаванин Сергей Спивак.

Известный российский боец ММА Виталий Минаков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от боя, а также определил фаворита поединка.

«Как вы знаете, я не сторонник каких-то прогнозов, но нас действительно ожидает интересное противостояние совершенно разных бойцов. Ган – ярко выраженный ударник, который подавляющее количество своих побед добился «на руках». При этом он не отличается чем-то выдающимся в борьбе, даже скажу конкретнее – я не видел ни одного его интересного действия в борьбе. Да, Сирил силён в «ударке», но я не вижу какого-либо прогресса именно в борьбе. А Спивак – это полная противоположность Гана. Сергей успешно развивается, используя свои сильные стороны. А это борцовская техника – переводы в партер, тейкдауны, удержание позиции, добивание. Так что результат их встречи может быть совершенно разным. Хотя, я бы всё-таки сейчас отдал преимущество представителю борцовской школы. Но многое будет зависеть от ментального состояния Спивака, от его уверенности, а также от функциональной подготовки.

Если Сергей сможет активно вести бой – постоянно прессинговать, атаковать, переводить в партер… Главное – не давать Гану использовать свои длинные рычаги. Сирил Ган работает по этажам и руками, и ногами. Если Сергей сможет нейтрализовать это преимущество Гана либо работой у клетки, либо работой в партере и плотными добиваниями, то тогда преимущество будет у Спивака. В целом же в этом поединке шансы равны, и всё будет зависеть от геймплана обоих бойцов, а также от функционального состояния», – сказал Минаков.

Ранее о предстоящем поединке Гана и Спивака также высказался бывший чемпион Bellator Вадим Немков.