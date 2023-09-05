Конор Макгрегор получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сообщил своим болельщикам о том, что получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

«Сегодня вечером я получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника тренера Каваны из SBG Ireland! 20 лет упорного труда! Спасибо Джону за все эти годы и всем моим товарищам по команде на протяжении всего этого невероятного путешествия по джиу-джитсу! Спасибо вам всем огромное от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вау! Какой кайф!», - написал Макгрегор в своих социальных сетях.

На счету ирландского бойца 28 боев, 22 победы и шесть поражений. В последних двух поединках он уступил Дастину Порье. Макгрегор не выходил в октагон уже более двух лет. Его последний бой состоялся 11 июля 2021 года.