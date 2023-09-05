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Россиянин Павлович потерял лидерство в рейтинге тяжелого веса UFC

Его место занял француз Сирил Ган.
05 сентября 2023 15:33
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Сергей Павлович, выступающий в UFC, опустился на 2-е место в рейтинге лучших тяжеловесов промоушена.

Лидером списка стал бывший временный чемпион организации Сирил Ган, победивший в крайнем поединке Сергея Спивака из Молдавии.

Другой тяжеловес из России, Александр Волков, поднялся с 8-й на 7-ю позицию. Об этом пишет пресс-служба лиги.

К слову, в рейтинге вне весовых категорий все осталось без изменений: лидирует по-прежнему американец Джон Джонс, владеющий титулом в полутяжелом весе. На втором месте идет австралиец Александр Волкановски (чемпион в полулегком весе), а на третьем – чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев, представляющий Россию.

источник: UFC.com
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