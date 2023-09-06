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«Меня рано списывать со счетов». Волков – о предстоящем бое с Туивасой 

Поединок состоится в Сиднее в субботу, 9 сентября. 
06 сентября 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего боя с представителем Австралии Тайем Туивасой.

«Я не отступлю от желания выиграть титул. Мне пришлось сделать несколько шагов назад, но это сделало меня только сильнее. Я понимаю на каком месте нахожусь в рейтинге и вижу в составе UFC много сильных и талантливых ребят, но списывать меня со счетов еще рано», — приводит слова россиянина Sherdog.com.

Очный поединок Волкова и Туивасы пройдёт в субботу, 9 сентября, в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия).

Всего за карьеру в ММА Александр провёл 46 поединков и одержал 36 побед. На счету Туивасы 20 боёв, 14 побед и шесть поражений.

источник: Sherdog
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