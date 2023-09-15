Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от матча-реванша с Алексой Грассо

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от матча-реванше с мексиканкой Алексой Грассо, который состоится 16 сентября.

Впервые девушки встречались в марте 2023 года на турнире UFC 285. В том бою победу одержала Алекса Грассо. Эта победа позволила мексиканце завоевать титул, которым владела Шевченко. Для Валентины это поражение стало первым с 2017 года.

«Не могу сказать, что это поражение меня чему-то научило. Алекса говорит, что была хороша в первом бою, но я говорю – недостаточно хороша для победы. Я выигрывала весь бой, начиная с первого раунда, вплоть до последнего момента в четвертом раунде, но сейчас я не думаю о том, что произошло», — заявила Шевченко на пресс-конференции перед боем.

Реванш состоится 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).