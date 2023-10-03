Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов блогера Дани Милохина

Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал вызов на бой от известного блогера Дани Милохина.

Ранее 21-летний тиктокер заявил, что хочет победить в бою брата Хабиба Нурмагомедова. При этом он не сказал, речь идёт об Усмане или Умаре Нурмагомедове.

«Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое, — заявил Усман Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на счету 25-летнего российского бойца 17 побед в 17 боях. У его родного брата Умара Нурмагомедова 16 викторий в 16 поединках.

7 октября Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против бойца из США Брента Примуса.