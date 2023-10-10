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Макгрегор может провести бой против Чендлера на UFC 300

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе не выходил в октагон уже более двух лет.
10 октября 2023 14:54
автор: Александр Поволоцкий

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор может провести поединок против Майкла Чендлера из США.

Ранее стало известно, что USADA вернуло 35-летнего спортсмена в пул тестирования на запрещенные вещества.

По информации MMA Uncensored, Конор и Майкл могут подраться на турнире UFC 300 в апреле 2024 года. Его дата и место проведения пока не известны.

Добавим, что Макгрегор провел в смешанных единоборствах 28 боев и одержал 22 победы. На счету американца 23 выигрыша в 31 поединке.

источник: «Советский спорт»
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