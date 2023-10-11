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Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски

Турнир в Абу-Даби запланирован на 21 октября.
11 октября 2023 08:05
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский боец Чарльз Оливейра снялся с титульного поединка UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева.

Как сообщает пресс-служба промоушена, причиной снятия с боя стала травма Оливейры. Бразилец получил сильное рассечение брови во время одного из спаррингов.

Вместо Чарльза на поединок с Махачевым на UFC 294 выйдет австралиец Александр Волкановски.

Отметим, что на счету россиянина 24 победы в 25 поединках. У 34-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях. Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.

источник: UFC.com
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