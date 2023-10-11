Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался относительно того, что его соперником в титульном бою будет обладатель пояса в полулегком весе Александр Волкановски.

Напомним, что изначально россиянин должен был драться с Чарльзом Оливейрой. Бразилец снялся с турнира UFC 294 из-за травмы.

Махачев обратился к австралийскому бойцу.

«Уважение за то, что принял бой на коротком уведомлении, Алекс, но не используй это как оправдание после боя», — написал Ислам на своей странице в соцсети.

Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.