ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Махачев отреагировал на то, что его соперником в титульном бою будет Волкановски

Поединок пройдёт 21 октября в Абу-Даби.
11 октября 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался относительно того, что его соперником в титульном бою будет обладатель пояса в полулегком весе Александр Волкановски.

Напомним, что изначально россиянин должен был драться с Чарльзом Оливейрой. Бразилец снялся с турнира UFC 294 из-за травмы.

Махачев обратился к австралийскому бойцу.

«Уважение за то, что принял бой на коротком уведомлении, Алекс, но не используй это как оправдание после боя», — написал Ислам на своей странице в соцсети.

Соперники уже встречались в начале 2023 года. Тогда Махачев в равной борьбе одержал победу единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Глава UFC Уайт допустил, что Коста не сможет выйти на поединок с Чимаевым
Южноамериканский спортсмен перенёс операцию.
11.10.2023 10:01
ММА
«Мужик сказал - мужик сделал». Волкановски — о предстоящем реванше с Махачевым
Бой пройдет 21 октября.
11.10.2023 09:14
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Коста не сможет выйти на бой против Чимаева на UFC 294
Поединок должен был пройти на турнире в Абу-Даби.
11.10.2023 08:52
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски
Турнир в Абу-Даби запланирован на 21 октября.
11.10.2023 08:05
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC
Впереди дагестанца ждёт бой с американцем Тимом Эллиоттом.
10.10.2023 20:45
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец Сидельников оценил шансы Оливейры во втором бою с Махачевым
Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 октября.
10.10.2023 20:22
ММА
автор: Александр Бойченко
Монсон рассказал, когда проведёт реванш против Тактарова
Первый бой прошёл в середине августа по правилам бокса и завершился вничью.
10.10.2023 19:55
ММА
автор: Степан Шереметьев
Алджамейн Стерлинг: Вера нанесет второе поражение О’Мэлли
В первом поединке эквадорец нокаутировал действующего чемпиона в легчайшем весе.
10.10.2023 19:48
ММА
автор: Александр Бойченко
Нейт Диас готов провести реванш с Джейком Полом по правилам ММА
В боксерском поединке победу праздновал американский блогер.
10.10.2023 17:14
ММА
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.