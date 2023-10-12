Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»

«ПСЖ» планирует создание собственного ММА-проекта. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Как информирует источник, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой этого проекта. Эту идею продвигает тренер клуба по дзюдо Джамель Бурас.

Кроме того, частью сделки может стать Али Абдель-Азиз, который через свою компанию управлял карьерой Нурмагомедова, Камару Усмана, Джастина Гейджи и Генри Сехудо.

У «ПСЖ» есть свои команды в футболе, гандболе и дзюдо.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в 2020 году.