Нурмагомедов поместит подаренную картину в своем музее в Турции (фото) - Советский спорт
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    • ММА03 декабря 2018 20:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Нурмагомедов поместит подаренную картину в своем музее в Турции (фото)

    Российский живописец Александр Абинов подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову картину «Величие гор».

    Подаренная картина станет экспонатом музея, организованного в Турции в честь Нурмагомедова.

    «Для нас большая честь получить такой ценный подарок. Хабиб передает свои слова благодарности. Ему часто поступают подарки от поклонников, но такой презент мой сын получает впервые. Решили, что первое время картина повисит в Москве в одном из дагестанских ресторанов. А недели через три мы отправим ее в музей Хабиба в Турции — он скоро откроется в Стамбуле рядом с Голубой мечетью», - сообщил отец бойца Абдулманап Нурмагомедов, которого цитирует пресс-служба спортсмена.

    #нурмагомедов хабиб#нурмагомедов абубакар#смешанные единоборства
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