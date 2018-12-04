Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Бейдером - Советский спорт
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    • ММА04 декабря 2018 19:31Источник: ТАСС

    Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Бейдером

    Российский боец ММА Федор Емельяненко начал подготовку к финальному поединку Гран-при Bellator против американца Райана Бейдера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортсмена.

    - Федор начал подготовку в Старом Осколе к финальному поединку Гран-при Bellator. К команде присоединился тренер Питер Тайссе, - сказал собеседник агентства.

    Напомним, что в полуфинале турнира Емельяненко победил американца Чейла Соннена, а Бейдер оказался сильнее соотечественника Мэтта Митриона.

    Финальный поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.

    #смешанные единоборства#емельяненко федор#бейдер райан#Bellator (промоутерская компания)
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