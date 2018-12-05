Джабар Аскеров подписал контракт с One Championship

ММА 05 декабря 2018 10:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Российский кикбоксер и боец смешанного стиля Джабар Аскеров подписал контракт с азиатским промоушеном One Championship.

«Дорогие друзья и мои болельщики! После долго затишья хочу объявить, что я подписал контракт с One Championship, и теперь являюсь на два года частью этого промоушена! Спасибо за поддержку боссу клуба «Витязь» Эдуарду Филбегеру! Жду первого боя!», - заявил Аскеров.

Напомним, что 32-летний спортсмен является победителем многих профессиональных турниров по кикбоксингу. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 134 боя, в которых одержал 98 побед и потерпел 34 поражения.

В ММА Аскеров дебютировал в 2015 году. С того времени он провел три поединка и во всех одержал победы нокаутами.