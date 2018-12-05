Джабар Аскеров подписал контракт с One Championship - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА05 декабря 2018 10:39Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

Джабар Аскеров подписал контракт с One Championship

Российский кикбоксер и боец смешанного стиля Джабар Аскеров подписал контракт с азиатским промоушеном One Championship.

«Дорогие друзья и мои болельщики! После долго затишья хочу объявить, что я подписал контракт с One Championship, и теперь являюсь на два года частью этого промоушена! Спасибо за поддержку боссу клуба «Витязь» Эдуарду Филбегеру! Жду первого боя!», - заявил Аскеров.

Напомним, что 32-летний спортсмен является победителем многих профессиональных турниров по кикбоксингу. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 134 боя, в которых одержал 98 побед и потерпел 34 поражения.

В ММА Аскеров дебютировал в 2015 году. С того времени он провел три поединка и во всех одержал победы нокаутами.

#смешанные единоборства#аскеров джабар
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта