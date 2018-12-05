Александр Волков: Я заинтересован в реванше с Льюисом

ММА 05 декабря 2018 14:41 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

В октябре 2018 года российский боец Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Волков заявил, что ему интересен реванш с американцем. На счету россиянина четыре победы и одно поражение в UFC.

«Конечно, я заинтересован в реванше с Люьисом и хотел бы вернуть поражение обратно. Но думаю, что в ближайшее время UFC не предоставит такой возможности. Потому что они понимают: в девяти боях из десяти я бы его победил.

Эта история может продлиться в течение нескольких наших поединков. Когда будет очевидно, что этот реванш необходим. Конечно, я был бы готов с ним подраться в следующем поединке, но это вряд ли возможно.

Бывают такие неудачные дни, когда стечение обстоятельство приводит к поражению. По ходу поединка я очень хорошо придерживался своего плана. Вел бой очень уверенно, но в тяжелом весе любой, даже случайный удар, от которого никто не застрахован, может привести к нокауту. Это произошло со мной: нельзя выйти на бой, рассчитывая, что не пропустишь ни одного удара. И даже доминируя, один-два удара навстречу ты можешь пропустить. И я пропустил удар, который оказался слишком удачным для моего оппонента», - приводит слова Волкова РИА Новости.