Джонсон хочет бой с Магомедшариповым и реванш с Нурмагомедовым

ММА 06 декабря 2018 11:27 Источник: MMAjunkie Автор: Липкин Антон

Американец намерен вернуться в топ полулегкого дивизиона UFC.

Боец UFC Майкл Джонсон рассчитывает провести бой в полулегком дивизионе с Забитом Магомедшариповым из России, сообщает MMAjunkie.

«Мы обсуждаем эту возможность, – сказал Джонсон. – Этот поединок может состояться, а может, и нет».

Кроме того, 32-летний американец хочет добиться реванша с Хабибом Нурмагомедовым, которому он проиграл 12 ноября 2016 года, после чего потерпел еще два поражения.

«Мне нужно вернуться наверх, так что мои соперники должны быть ближе к топам», – отметил Джонсон.

Добавим, что в своем предыдущем бою 27 октября в Монктоне Джонсон нанес поражение российскому бойцу Артему Лобову.