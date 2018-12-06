Джонсон хочет бой с Магомедшариповым и реванш с Нурмагомедовым - Советский спорт
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    • ММА06 декабря 2018 11:27Источник: MMAjunkieАвтор: Липкин Антон

    Джонсон хочет бой с Магомедшариповым и реванш с Нурмагомедовым

    Американец намерен вернуться в топ полулегкого дивизиона UFC.

    Боец UFC Майкл Джонсон рассчитывает провести бой в полулегком дивизионе с Забитом Магомедшариповым из России, сообщает MMAjunkie.

    «Мы обсуждаем эту возможность, – сказал Джонсон. – Этот поединок может состояться, а может, и нет».

    Кроме того, 32-летний американец хочет добиться реванша с Хабибом Нурмагомедовым, которому он проиграл 12 ноября 2016 года, после чего потерпел еще два поражения.

    «Мне нужно вернуться наверх, так что мои соперники должны быть ближе к топам», – отметил Джонсон.

    Добавим, что в своем предыдущем бою 27 октября в Монктоне Джонсон нанес поражение российскому бойцу Артему Лобову.

    #ufc#джонсон майкл#магомедшарипов забит#нурмагомедов хабиб#смешанные единоборства
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