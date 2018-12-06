Бой Диллашоу и Сехудо перенесен на неделю раньше

Поединок пройдет 19 января в Бруклине.
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу проведет бой в наилегчайшем дивизионе с его чемпионом Генри Сехудо на неделю раньше запланированного срока, сообщает MMAjunkie.
Изначально для поединка был выбран турнир UFC 233, который состоится 26 января в Анахайме. Однако теперь бой Диллашоу и Сехудо перенесен на 19 января на первый турнир UFC с новым медиа-партнером ESPN+.
Напомним, 31-летний Сехудо завоевал пояс в наилегчайшей весовой категории 4 августа 2018 года после победы над Деметриусом Джонсоном, который до этого 11 раз защищал свой титул.
На счету Сехудо 13 побед при двух поражениях в MMA, у Диллашоу 16 побед и три поражения.