Бой Диллашоу и Сехудо перенесен на неделю раньше

ММА 06 декабря 2018 11:36 Источник: MMAjunkie Автор: Липкин Антон

Поединок пройдет 19 января в Бруклине.

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу проведет бой в наилегчайшем дивизионе с его чемпионом Генри Сехудо на неделю раньше запланированного срока, сообщает MMAjunkie.

Изначально для поединка был выбран турнир UFC 233, который состоится 26 января в Анахайме. Однако теперь бой Диллашоу и Сехудо перенесен на 19 января на первый турнир UFC с новым медиа-партнером ESPN+.

Напомним, 31-летний Сехудо завоевал пояс в наилегчайшей весовой категории 4 августа 2018 года после победы над Деметриусом Джонсоном, который до этого 11 раз защищал свой титул.

На счету Сехудо 13 побед при двух поражениях в MMA, у Диллашоу 16 побед и три поражения.