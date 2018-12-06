Бой Диллашоу и Сехудо перенесен на неделю раньше - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Болгария - Первая лига
    18-й тур
    начало в 13:30
    Витоша
    Верея
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 14:00
    Леванте
    Луго
    0
    0
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    начало в 15:00
    Дунэря
    Астра
    0
    0
    • ММА06 декабря 2018 11:36Источник: MMAjunkieАвтор: Липкин Антон

    Бой Диллашоу и Сехудо перенесен на неделю раньше

    Поединок пройдет 19 января в Бруклине.

    Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу проведет бой в наилегчайшем дивизионе с его чемпионом Генри Сехудо на неделю раньше запланированного срока, сообщает MMAjunkie.

    Изначально для поединка был выбран турнир UFC 233, который состоится 26 января в Анахайме. Однако теперь бой Диллашоу и Сехудо перенесен на 19 января на первый турнир UFC с новым медиа-партнером ESPN+.

    Напомним, 31-летний Сехудо завоевал пояс в наилегчайшей весовой категории 4 августа 2018 года после победы над Деметриусом Джонсоном, который до этого 11 раз защищал свой титул.

    На счету Сехудо 13 побед при двух поражениях в MMA, у Диллашоу 16 побед и три поражения.

    #ufc#диллашоу ти джей#сехудо генри
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта