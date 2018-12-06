Объявлен полный файткард "Боев по правилам ТНА" в Казани

ММА 06 декабря 2018 11:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Лучшие бойцы из 10 стран выступят в рамках финального турнира "Бои по правилам ТНА", который пройдет 7 декабря в Казани на площадке "Татнефть Арена.

Топовые соревнования проходят уже 11-й год подряд, за все время в них приняли участие более 400 профессиональных бойцов из 30-ти стран мира, представляющих 5 континентов.

Финалы чемпионата мира "Боев по правилам ТНА":

до 70 кг: Ассуйк Юсеф (Дания) - Владислав Украинец (Россия)

до 80 кг: Шер Мамазулунов (Узбекистан) - Любо Ялови (Сербия);

свыше 80 кг: Игорь Дармешкин (Россия) - Фабио Касстелло Кваси (Нидерланды)

Основной кард:

до 80 кг: Роман Крикля (Украина) - Сам Теветте (Нидерланды)

до 80 кг: Виктор Монфорт (Испания) - Яннис Софоклеус (Греция)

свыше 80 кг: Адель Зарипов (Россия) - Петрос Вардакас (Греция)

свыше 80 кг: Клаудио Бадон (Румыния) - Аудин Тункай (Турция).