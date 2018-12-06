Объявлен полный файткард "Боев по правилам ТНА" в Казани - Советский спорт
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    • ММА06 декабря 2018 11:52Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

    Объявлен полный файткард "Боев по правилам ТНА" в Казани

    Лучшие бойцы из 10 стран выступят в рамках финального турнира "Бои по правилам ТНА", который пройдет 7 декабря в Казани на площадке "Татнефть Арена.

    Топовые соревнования проходят уже 11-й год подряд, за все время в них приняли участие более 400 профессиональных бойцов из 30-ти стран мира, представляющих 5 континентов.
    Финалы чемпионата мира "Боев по правилам ТНА":
    до 70 кг: Ассуйк Юсеф (Дания) - Владислав Украинец (Россия)
    до 80 кг: Шер Мамазулунов (Узбекистан) - Любо Ялови (Сербия);
    свыше 80 кг: Игорь Дармешкин (Россия) - Фабио Касстелло Кваси (Нидерланды)
    Основной кард:
    до 80 кг: Роман Крикля (Украина) - Сам Теветте (Нидерланды)
    до 80 кг: Виктор Монфорт (Испания) - Яннис Софоклеус (Греция)
    свыше 80 кг: Адель Зарипов (Россия) - Петрос Вардакас (Греция)
    свыше 80 кг: Клаудио Бадон (Румыния) - Аудин Тункай (Турция).

    #смешанные единоборства
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