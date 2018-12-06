Нурмагомедов не явится на заседание Атлетической комиссии штата Невада

ММА 06 декабря 2018 18:35 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Уроженец Дагестана спровоцировал массовую драку.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пропустит заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) по делу о драке, произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

"Вариант с примирением остается в силе до понедельника. Если это соглашение не будет достигнуто, то на этот случай юристы Хабиба попросили отложить рассмотрение дела.

На случай, если соглашение не будет достигнуто, юристы Нурмагомедова запросили перенос рассмотрения дела до следующего заседания комиссии 29 января", – заявил исполнительный директор комиссии Боб Беннет, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на LA Times.

Напомним, после боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.