Хабиб Нурмагомедов: Мой дивизион – 70 кг, и я хочу закончить карьеру в нем

ММА 07 декабря 2018 07:26 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее.

"Невероятно тяжело сделать вес в 66 кг. Даже когда я делаю 70 килограммов, я почти умираю. В данный момент мой вес составляет 83 килограмма. Если я сделаю вес 77 кг, то когда выйду в клетку, то буду весить 82 килограмма.

Но Вудли или Камару Усман – бойцы топового уровня, которые обычно весят 91-92 кг. Они сбрасывают до 77, но когда выходят в октагон, их вес доходит до 88-89 килограммов. Если я выйду против них, разница будет в 7-8 кг. Это очень существенно. Поэтому мой дивизион – 70 кг, и я хочу закончить карьеру в нем", – приводит слова россиянина "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.