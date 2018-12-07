Артем Вахитов дал прогноз на финал чемпионата мира "Бои по правилам ТНА"

Двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпиона Европы по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта Артем Вахитов дал свой прогноз на исход финальных боев чемпионата мира "Бои по правилам ТНА", который пройдет 7 декабря в Казани.
"Финалы 11-го сезона "Бои по правилам ТНА" обещают быть очень интересными! Про бой в в категории до 70 кг между датчанином Ассуйком Юсефом и россиянином Владиславом Украинцем скажу: раз спортсмены дошли до этой решающей стадии, то это бесспорно сильнейшие бойцы в этой организации. Завтра увидим, кто заберёт пояс!
Второй бой до 80 кг между Шером Мамазулуновым из Узбекистана и сербом Любо Ялови вызывает у меня самый большой интерес. Эти два бойца мне знакомы, так как они боксировали с моим другом и одноклубником Дмитрием Меншиковым. Я думаю, что в этом бою фаворитом выступает Шер. Он действующий чемпион ТНА и хороший спортсмен. Его уровень как бойца вырос, у него есть все шансы забрать этот пояс вновь и подтвердить своё чемпионство.
Третий бой свыше 80 кг россиянина Игоря Дармешкина и голландца Фабио Касстелло Кваси. Бои тяжей были всегда интересны, так как эти поединки в основном до конца не проходили. В этом весе может все решить один удар. Голландская школа кикбоксинга известна на весь мир своими профессиональными бойцами. Не могу сказать кто здесь явный фаворит, желаю удачи Игорю".