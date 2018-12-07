Кард турнира ACA 91: Агуев против Сильверио

ММА 07 декабря 2018 18:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Лига АСА начинает 2019 год с мощного турнира, который состоится 26 января в Грозном! В главном бою вечера старожил лиги Арби Агуев постарается продлить свою серию побед до 5.

Также вас ожидает возвращение бывшего чемпиона полутяжёлого веса Батраза Агнаева, дебют зрелищного ударника Алексея Ефремова, очередной бой непобежденного проспекта Мансура Хатуева и много других захватывающих поединков. В этот вечер под сводами СК Колизей будет жарко!

Актуальный файткард:

1. Арби Агуев – Элиас Сильверио

2. Беслан Исаев – ТВА

3. Евгений Егембердыев – Батраз Агнаев

4. Алексей Ефремов – Байсангур Вахитов

5. Иманали Гамзатханов – Дауд Шайхаев

6. Даррен Мима – Имран Букуев

7. Насрудин Насрудинов - Расул Сайтхожаев

8. Даниель Густаво Сантов – Мурад Каламов

9. Руслан Абильтаров – Мурад Зейнулабидов

10. Бретт Купер – Азамат Амагов

11. Роан Карнейро – Хусейн Кушагов

12. Дилено Лопес – Шамиль Шахбулатов

13. Мигель Фелипе Бунес Да Силва – Мансур Хатуев

14. Фелипе Фроес - Ламберд Ахъядов

15. Фаниль Рафиков – Алихан Сулейманов

16. Канат Келдибеков – Хусейн Шайхаев