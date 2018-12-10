Валентина Шевченко: У меня есть незавершенные дела в UFC, имею в виду Аманду Нуньес

ММА 10 декабря 2018 11:23 Источник: MMA Fighting Автор: Спирин Дмитрий

Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко поделилась планами на будущее после завоевания титула чемпионки UFC в категории до 57 кг.

- У меня есть какое-какие незавершенные дела. Да, я имею в виду Аманду Нуньес. Я знаю, что не проиграла ей в том бою, а она знает, что не была тогда победителем. Посмотрим. Сейчас я хочу понаблюдать за тем, как будет выступать моя сестра Антонина.

Мне все равно, кто будет моим следующим соперником, я готова ко всем. Я буду защищать этот титул как можно дольше. Я здорова, у меня нет травм. Я не хочу быть таким чемпионом, который держится за пояс и ничего не делает целый год. Не хочу хвастаться перед всеми чемпионским поясом. Нет, я хочу больше боев. Хочу продолжать драться. Для меня сейчас это важнее, - приводит слова Шевченко MMA Fighting.

Шевченко стала обладательницей чемпионского пояса после победы судейским решением над Джоанной Еджейчик на турнире UFC 231 в минувший уик-энд.

Ранее Валентина дважды терпела поражения в боях с бразильянкой Амандой Нуньес.