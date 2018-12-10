Валентина Шевченко: У меня есть незавершенные дела в UFC, имею в виду Аманду Нуньес - Советский спорт
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    • ММА10 декабря 2018 11:23Источник: MMA FightingАвтор: Спирин Дмитрий

    Валентина Шевченко: У меня есть незавершенные дела в UFC, имею в виду Аманду Нуньес

    Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко поделилась планами на будущее после завоевания титула чемпионки UFC в категории до 57 кг.

    - У меня есть какое-какие незавершенные дела. Да, я имею в виду Аманду Нуньес. Я знаю, что не проиграла ей в том бою, а она знает, что не была тогда победителем. Посмотрим. Сейчас я хочу понаблюдать за тем, как будет выступать моя сестра Антонина.

    Мне все равно, кто будет моим следующим соперником, я готова ко всем. Я буду защищать этот титул как можно дольше. Я здорова, у меня нет травм. Я не хочу быть таким чемпионом, который держится за пояс и ничего не делает целый год. Не хочу хвастаться перед всеми чемпионским поясом. Нет, я хочу больше боев. Хочу продолжать драться. Для меня сейчас это важнее, - приводит слова Шевченко MMA Fighting.

    Шевченко стала обладательницей чемпионского пояса после победы судейским решением над Джоанной Еджейчик на турнире UFC 231 в минувший уик-энд.

    Ранее Валентина дважды терпела поражения в боях с бразильянкой Амандой Нуньес.

    #шевченко валентина#нуньес аманда#ufc#еджейчик джоанна
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