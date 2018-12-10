Тренер Руслан Кривуша: Бой Хабиба и Мейвезера для спорта не значит ничего, встреча с Фергюсоном гораздо интереснее - Советский спорт
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    • ММА10 декабря 2018 12:11Источник: «Собеседник»Автор: Спирин Дмитрий

    Тренер Руслан Кривуша: Бой Хабиба и Мейвезера для спорта не значит ничего, встреча с Фергюсоном гораздо интереснее

    Тренер Руслан Кривуша – о возможном поединке между Хабибом Нурмагамедовым и Флойдом Мейвезером.

    - Этот бой нужен просто потому, что вне зависимости от того, кто выиграет, они уже заработают огромные деньги – по несколько сотен миллионов долларов. Для спорта он никакой роли не играет, это уже чистый бизнес, шоу. Понятно, что в боксе Мейвезер выиграет, но Хабиб понимает, сколько он может заработать денег. От таких предложений не отказываются.

    Если поговорить о более значимых со спортивной точки зрения боях, то возможный поединок с Тони Фергюсоном может оказаться гораздо интереснее всего, что мы видели. Фергюсон, наверное, самый сложный соперник для Хабиба сейчас. У него сильное джиу-джитсу, он тоже хорошо борется, хороший клинч тайский, он тоже хорошо работает локтями, быстрый, отлично двигается. Бой будет гораздо сложнее, чем с Конором. Но выиграть Хабиб может, он физически сильнее, борьба лучше, удерживает в таких позициях, из которых еще никто не выходил, - цитирует Кривушу "Собеседник".

    Ранее сообщалось, что бой Мэйвезер - Нурмагомедов может состояться 4 мая в Грозном.

    Руслан Кривуша тренирует известного российского тяжеловеса Сергея Харитонова, который проведет следующий поединок с американцем Мэттом Митрионом.

    #нурмагомедов хабиб#мэйвезер-младший флойд#ufc#фергюсон тони
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