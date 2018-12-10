Разбирательство потасовки после боя Нурмагомедова и Макгрегора перенесли на 29 января

ММА 10 декабря 2018 16:15 Источник: MMA Fighting Автор: Сметанникова Дарья

Атлетическая комиссия Невады перенесла слушание по делу о потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

Юридическая команда Нурмагомедова не смогла достичь компромисса с американскими властями до положенного срока и попросила отложить заседание на месяц. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на исполнительного директора комиссии Боба Беннетта.

Заседание Атлетической комиссии Невады состоится 29 января.

Напомним, после победы Нурмагомедова над Макгрегором в бою за звание чемпиона UFC в легком весе, россиянин покинул октагон и спровоцировал драку с членами команды ирландца. В это же самое время в клетку проникли члены команды Хабиба, которые напали на Конора.

Нурмагомедов, Макгрегор, Щубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев, а также другие участники инцидента, могут быть наказаны штрафами и дисквалифицированы.