Магомедшарипов – Холлоуэю: Храни пояс для меня. Я скоро приду за ним

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов обратился к чемпиону промоушена в полулёгком весе Максу Холлоуэю.

«Макс Холлоуэй, поздравляю тебя с великолепным выступлением. Храни этот пояс для меня. Скоро я приду за ним», – написал уроженец Дагестана в своем Твиттере.

Напомним, Магомедшарипов выступает в UFC с 2017 года. За это время он провёл 4 поединка и одержал 4 победы.

Congrats @BlessedMMA with brilliant performance...keep that belt for me, I’m coming there soon🥇👊🏻