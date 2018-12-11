Автобиографию Нурмагомедова переведут на шесть языков

ММА 11 декабря 2018 10:34 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Соавтор автобиографии чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов поделился процессом работы над переводом книги Khabib Time.

«Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах. Ориентировочно к марту получим на все три языка.

Книга будет на пять языков - английский, арабский, китайский, хинди и турецкий. Еще мы задумываемся о шестом - португальском, потому что у Хабиба четыре бразильца в послужном списке. Хочется, чтобы и бразильцы прочитали и узнали о Хабибе», - цитирует Курбанова ТАСС.

Напомним автобиография Нурмагомедова была презентована 26 ноября в Москве. В продажу книга поступила 10 декабря.