Автобиографию Нурмагомедова переведут на шесть языков - Советский спорт
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ММА11 декабря 2018 10:34Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Автобиографию Нурмагомедова переведут на шесть языков

Соавтор автобиографии чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов поделился процессом работы над переводом книги Khabib Time.

«Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах. Ориентировочно к марту получим на все три языка.

Книга будет на пять языков - английский, арабский, китайский, хинди и турецкий. Еще мы задумываемся о шестом - португальском, потому что у Хабиба четыре бразильца в послужном списке. Хочется, чтобы и бразильцы прочитали и узнали о Хабибе», - цитирует Курбанова ТАСС.

Напомним автобиография Нурмагомедова была презентована 26 ноября в Москве. В продажу книга поступила 10 декабря.

#нурмагомедов хабиб#смешанные единоборства
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